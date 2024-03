L’Espagne félicite l’arbitre de Real-Leipzig

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Voir Vinicius Junior terminer le match après avoir molesté Willi Orban restera l'action de la soirée et le tournant du match. Le Brésilien simplement averti, a bénéficié d'une décision très litigieuse de l'arbitre italien.

L’arbitrage du match entre le Real Madrid et le RB Leipzig n’a pas fini de faire parler en Europe, où les regards étaient forcément tournés sur ce match à suspense. Loin d’être impérial, le club espagnol s’est qualifié grâce à ce match nul 1-1 et notamment le but de Vinicius en seconde période. Problème, le Brésilien n’aurait pas du être sur le terrain pour de nombreux observateurs, étant donné qu’il avait secoué Willi Orban sur un contact en retard, avant de le prendre par la gorge et de le pousser dans la foulée. L’ailier du Real a récolté un carton jaune et l’action n’a même pas été visionnée par la VAR, ce qui a provoqué un véritable tollé. En Allemagne, même Toni Kroos et ses actions plus que limites était pointé du doigt, même si c'était l'arbitre de la rencontre et la grande passivité à sanctionner les Madrilènes qui exaspérait le plus les consultants.

Du côté espagnol, on a revanche trouvé Davide Massa très bon, loin des complaintes pour le coup de sifflet de fin de match sifflé trop tôt aux yeux des Madrilènes contre Valence le week-end dernier. Spécialiste de l’arbitrage pour plusieurs médias espagnols comme Radio Marca, Pavel Fernandez a avoué que l’action de Vinicius était considérée comme litigieuse, mais que le carton jaune était finalement correct malgré la photo très parlante qui illustre son intervention sur les réseaux sociaux.