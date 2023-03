Zidane n’a aucun passe-droit au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Déterminé à retrouver un banc pour la saison prochaine, Zinedine Zidane a un œil attentif sur la situation de Carlo Ancelotti, menacé au Real Madrid. Mais en cas de départ de l’Italien, l’entraîneur français n’aura pas forcément le champ libre à la Maison Blanche.

On pourrait bien assister à une valse des entraîneurs dans les mois à venir. Cette semaine, c’est le Bayern Munich qui a ouvert le bal en nommant Thomas Tuchel à la place de Julian Nagelsmann. Il faut également s’attendre à du mouvement à Tottenham, dont le manager Antonio Conte négocie actuellement la rupture de son contrat après son coup de gueule face aux médias. Viendra plus tard le moment de la décision du Real Madrid.

Zidane attend le Real mais...

En cas de saison sans titre majeur, il est clair que Carlo Ancelotti se retrouvera en danger. Sa situation incertaine n’a pas échappé à Zinedine Zidane, déterminé à retrouver un banc pour la saison prochaine, et qui se verrait bien remplacer l’Italien pour un troisième passage sur le banc madrilène. On peut penser que le Français deviendrait la priorité du Real Madrid en cas de changement d’entraîneur cet été. Rappelons que le champion du monde 1998, vainqueur de trois Ligues des Champions consécutives avec les Merengue (2016, 2017 et 2018), est resté proche du président Florentino Pérez.

Et pourtant, Zinedine Zidane n’aurait pas forcément le champ libre à la Maison Blanche. Le média espagnol El Confidencial croit savoir que le Real Madrid étudie de nombreuses pistes. En plus de la solution interne Raul Gonzalez, coach de la réserve, les techniciens libres Julian Nagelsmann et Mauricio Pochettino sont cités. Tout comme Xabi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen. Une rude concurrence pour Zinedine Zidane que l’on annonce aussi dans le viseur de Chelsea et du Paris Saint-Germain.