Zidane freine les plans du Real Madrid au mercato

Dans : Liga, Mercato.

Seulement quatrième de Liga avant la 16e journée, le Real Madrid réalise un début de saison plutôt décevant.

Idem en Ligue des Champions puisque le club madrilène a terminé deuxième de son groupe derrière Tottenham. Dans ces conditions, le président Florentino Pérez est déjà prêt à sortir le chéquier pour s’offrir de nouvelles stars. Ce qui explique sûrement la réunion de vendredi racontée par Marca. Actuellement aux Emirats arabes unis avec son équipe pour le Mondial des clubs, l’entraîneur Zinédine Zidane s’est entretenu avec le directeur général José Angel Sanchez dans une chambre d’hôtel pendant 90 minutes.

Le temps pour eux d’évoquer l’effectif et le mercato hivernal à venir. Et sans surprise, le technicien français a répété qu’il avait entièrement confiance en son groupe. L’ancien meneur de jeu en est certain, ses hommes vont réagir en deuxième partie de saison. D'ici là, les prochains matchs, et surtout le clasico du samedi 23 décembre, vont influencer les choix de la direction.

Arthur, Zidane doit décider

En tout cas, pendant que le gardien de l’Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga (23 ans) se prépare à signer, Zidane refuse catégoriquement l’arrivée d’un attaquant ! Une manière de protéger Karim Benzema… Visiblement, son message sera entendu puisque le Real ferait le forcing pour doubler le FC Barcelone sur le dossier Arthur (21 ans), le milieu brésilien de Gremio. Il ne manquerait plus que la réponse du champion du monde 1998.