Xavi laisse le Barça couler, ses joueurs s’agacent

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à domicile contre Gérone (4-2) dimanche, le FC Barcelone s’est laissé distancer dans la course au titre en Liga. Cette mauvaise affaire et les performances décevantes des Blaugrana n’ont pas l’air de trop inquiéter l’entraîneur Xavi, plus serein que ses joueurs.

Les regards se tournent vers Xavi. Alors que le FC Barcelone restait sur deux succès plutôt convaincants face à l’Atlético Madrid (1-0) et le FC Porto (2-1) quelques jours plus tôt en Ligue des Champions, l’entraîneur du Barça a vu son équipe retomber dans ses travers contre Gérone. Les Blaugrana, seulement quatrièmes de Liga, se retrouvent à sept points de leur adversaire du soir, surprenant leader. La mauvaise affaire est préoccupante, de même que les prestations décevantes du Barça cette saison. Mais comme souvent après une contre-performance, Xavi a préféré relativiser.

La communication de Xavi passe mal

« Il faut encourager l'équipe, on n'a pas fait un mauvais match, a rassuré le technicien dimanche soir. Le résultat est désastreux mais le match ne l'est pas. On est concentrés sur quatre compétitions, en championnat on n'est pas dans une situation confortable mais on doit continuer à croire en notre travail. C'est une lourde défaite et un pas en arrière mais on a un Barça en construction, j'espère que ça nous aidera à apprendre et à être plus efficaces. » Une équipe « en construction » alors que Xavi entraîne les Blaugrana depuis deux ans ?

👎 L'insistance de Xavi à parler d'un projet "en construction" ne fait pas l'unanimité au Barça, notamment car le coach catalan est en poste depuis plus de 2 ans déjà



🗞️ @diarioas pic.twitter.com/4uQIdZVtLS — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) December 11, 2023

Le message passe mal auprès des médias, qui n’hésitent pas à l’annoncer sous pression, mais aussi auprès de ses joueurs. En effet, le discours des acteurs traduit un sentiment de réelle inquiétude. « On a perdu à cause de nos problèmes défensifs. Collectivement, on n'a pas défendu comme il le fallait. Gérone a pu garder le ballon malgré notre pressing », a constaté Ilkay Gündogan, alors que le défenseur central Ronald Araujo souligne que l’équipe « souffre à la perte du ballon ». De son côté, l’attaquant Robert Lewandowski a vu un « match très difficile pour (le Barça) » face à un adversaire « meilleur que nous sur certains aspects ». La faute à Xavi ?