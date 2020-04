WTF : L'alliance Karim Benzema-Booba, c'est terminé !

Dans : Liga.

Transparent dans ses vidéos Instagram, Karim Benzema a créé une autre polémique en soutenant le blogueur Bassem Braïki. Une histoire qui lui coûte son amitié avec le rappeur Booba.

Décidément, les déclarations de Karim Benzema dans son live sur Instagram font des dégâts. Car en plus de la polémique au sujet d’Olivier Giroud, le « karting » comparé à la « Formule 1 » KB9, l’attaquant du Real Madrid a créé un autre scandale loin de la planète football. La raison ? L’ancien Gone a apporté son soutien à Bassem Braïki, récemment agressé par le rappeur Sadek et plusieurs complices. A noter que le Merengue regrettait simplement que le blogueur lyonnais se soit retrouvé seul face à ses agresseurs.

Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se sont vite emballés et ont estimé que Benzema partageait les opinions jugées racistes de Bassem Braïki. Autant dire que cela n’a pas plu. La preuve, même son célèbre ami Booba a réagi. En effet, le rappeur des Hauts-de-Seine a cessé de suivre le banni de l’équipe de France sur Instagram. « Sachez que de notre côté, ce genre d’individus n’est et ne sera jamais validé ! Cette page n’est qu’amour, veuillez respecter merci », a expliqué le Duc sur le réseau social, avec une vidéo rappelant les propos polémiques de Bassem Braiki. Ça sent donc la fin d’une longue amitié entre B2O et Benzema, qui a lui aussi « unfollow » son ancien complice.