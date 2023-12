Mbappé meilleur joueur au monde, ça ne suffit pas au Real

Dans : Liga.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reste annoncé au Real Madrid avec insistance. Certains observateurs, pourtant séduits par ses qualités, ne sont pas convaincus par la pertinence de son recrutement chez les Merengue. A l’image d’Alfonso Pérez qui miserait plutôt sur Erling Haaland.

N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, le Real Madrid réalise un excellent début de saison malgré son choix au mercato estival. Après le départ de Karim Benzema, la Maison Blanche n’a pas recruté l’attaquant de haut niveau tant réclamé. L’Espagnol Joselu n’est pas considéré comme un titulaire, contrairement au milieu offensif Jude Bellingham dont les statistiques suffisent pour compenser la sortie du Français. En tout début de saison, Alfonso Pérez n’aurait pas misé sur ce scénario.

« J'aurais recruté un buteur, en plus de Joselu, a confié l’ancien attaquant merengue au quotidien As. J'adore Benzema et ses années au Real Madrid, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ont été extraordinaires. Mais Bellingham, avec Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz et Joselu sont en train de combler le vide qu'il a laissé. Joselu ? C'est un recrutement positif, le Real Madrid devait avoir ce type d'avant-centre qu'il n'avait plus après le départ de Benzema. Mais il aurait dû y avoir deux joueurs à ce poste dans l'effectif. »

Haaland plutôt que Mbappé

Comme beaucoup d’autres observateurs, Alfonso Pérez regrette l’absence d’un avant-centre plus confirmé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ex-Marseillais a une préférence pour Erling Haaland par rapport à Kylian Mbappé. « Qui je recruterais entre Mbappé et Haaland ? Les deux, a-t-il d’abord répondu. Mais si je ne devais en recruter qu'un seul, pour le profil dont le Real Madrid a besoin, je prendrais Haaland. Je pense que Mbappé est le meilleur joueur au monde, mais à cette position il y a déjà Vinicius et Rodrygo. » Bientôt en fin de contrat, le Parisien semble beaucoup plus accessible que le Cyborg de Manchester City.