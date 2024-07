Mbappé au Real, la réponse folle du Barça

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera suivi attentivement l’an prochain. Il s’agira des premières affiches de Kylian Mbappé avec les Merengue, mais les Blaugrana ne sont pas en reste et prévoient deux recrues de grand talent pour le contrer.

La Liga sera la principale attraction de la saison prochaine. Après la signature tant attendue de Kylian Mbappé qui est enfin devenue effective cet été, le Real Madrid sera scruté avec attention, et le premier clasico de l’attaquant français contre le FC Barcelone le 27 octobre au Santiago Bernabéu a déjà été coché par tous les supporters des Merengue. Une affiche qui pourrait être encore améliorée par la signature de deux cracks du football espagnol dans le camp d’en face. En effet, pour rester un rival crédible au titre l’an prochain, le Barça souhaite profiter de l'excellent tournoi de la Roja à l’Euro pour s’attacher les services de Nico Williams et Dani Olmo selon le site Fichajes qui affirme que Laporta va tout faire pour signer les deux joueurs offensifs. La source précise que Dani Olmo, actuellement à Leipzig, est un joueur qui est parfait pour le système en 4-2-3-1 du nouvel entraîneur allemand Hansi Flick.

Le Barça vise Williams et Olmo pour concurrencer le Real Madrid

🚨🇪🇸 €60m release clause into Dani Olmo’s contract at RB Leipzig expires on Monday, July 15. pic.twitter.com/iLndUPbN0k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

Quant à Nico Williams, il fait incontestablement partie des révélations de l’Euro 2024. Le joueur de Bilbao est d’ailleurs lié au FC Barcelone depuis plusieurs semaines et malgré l’intérêt de Chelsea, le virevoltant ailier gauche donne sa priorité aux Blaugrana. Aucun montant n’a filtré pour le transfert de ces deux joueurs, mais nul doute que le club présidé par Laporta va devoir mettre la main au portefeuille et surtout dégraisser son effectif pour attirer ces deux joueurs qui apporteront à n’en point douter une plus-value sportive. A noter que la clause libératoire de Dani Olmo de 60 millions d'euros ne sera plus valable au-delà du 15 juillet, au lendemain de la finale de l'Euro. Le Real Madrid a bâti une équipe de nouveaux galactiques (en attendant peut-être Florian Wirtz l’année prochaine) mais son rival de toujours n’est pas en reste et si les transferts des deux pépites se concrétisent, il s’agira peut-être du Classico le plus attendu par les fans de football depuis un long moment, en tout cas depuis le départ de Lionel Messi en 2021. Et pas sûr que tous les feux des projecteurs soient dirigés sur Kylian Mbappé.