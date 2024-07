EdF ‍: Dembélé est fou, Umtiti a toutes les preuves

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça s'est récemment séparé de champions du monde français, comme Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Les deux derniers cités ont longtemps fait le show dans le vestiaire catalan.

L'été dernier, Ousmane Dembélé décidait de laisser tomber le Barça en acceptant la proposition du PSG. Les Catalans ont aussi dû faire le choix fort de laisser partir Samuel Umtiti. Les deux Français auront connu des hauts et des bas en Espagne mais ne regrettent pas leur choix. Dans le vestiaire, ils étaient appréciés et ont vécu leur expérience à fond. Samuel Umtiti a beaucoup apprécié le fait de jouer avec Dembélé, qu'il considère comme son ami. Un ami qui l'a rapidement considéré comme son « père ».

Dembélé, Umtiti ne comprenait pas grand-chose

Lors de quelques mots échangés avec Sport, l'ancien de l'OL est en effet revenu sur sa relation avec Dembélé, tout en faisant part d'anecdotes insolites. « Quand Ousmane est arrivé au Barça, il m'a pris pour père. Quand il était en retard, les gens venaient me voir et c'était plutôt amusant. Ousmane a bon cœur, mais il ne s'est pas rendu compte des choses. Il y avait un tableau avec les horaires du matin et une fois, il s'est présenté l'après-midi sans le vouloir. De plus, il s’est mis en colère parce qu’il avait commis une erreur. Les gens ne comprenaient rien, mais ils n'en avaient aucune idée. Concernant son mariage, c'était les vacances d'hiver et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il s'était marié. Nous étions ensemble tous les jours et il ne m'a jamais rien dit à ce sujet, donc je ne le croyais pas. Quand je l'ai revu, je lui ai demandé : « Frère, comment se fait-il que tu te maries et que tu ne me dis rien ». Il a répondu oui, qu'il s'était marié. Il a dit ça comme quelqu'un qui dit qu'il va à la boulangerie », a notamment indiqué Samuel Umtiti, désormais conscient du côté totalement imprévisible du joueur parisien aussi bien sur qu'en dehors des terrains.