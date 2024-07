Le Real prévient, Mbappé a intérêt à se bouger

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En méforme au Paris Saint-Germain puis avec l’équipe de France pendant l’Euro, Kylian Mbappé arrive au Real Madrid dans un moment difficile. L’attaquant français devra réagir pour exister parmi les coéquipiers de Dani Carvajal, qui lui a déjà lancé un avertissement en public.

Kylian Mbappé inquiète fortement. Malgré d’excellentes statistiques avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, le Bondynois n’a pas répondu aux attentes durant ses derniers mois dans la capitale. On pouvait alors prétexter un environnement compliqué, surtout à cause des tensions avec le président Nasser Al-Khelaïfi et la gestion de l’entraîneur Luis Enrique. Sauf que l’équipe de France, qui aurait dû représenter une bouffée d’oxygène, n’a pas non plus récupéré le meilleur Kylian Mbappé.

Mbappé sera attendu au tournant

Au contraire, le capitaine des Bleus a énormément déçu pendant l’Euro 2024. Le masque porté après sa fracture du nez l’a évidemment gêné. Mais son manque de jambes et d’inspiration a sauté aux yeux. Autant dire que le Merengue n’arrive pas au Real Madrid dans sa meilleure forme. Ce qui explique peut-être l’accueil de son coéquipier Dani Carvajal. « Je veux lui souhaiter la bienvenue, c'est un recrutement fantastique, a réagi le latéral droit espagnol au micro d’El Chiringuito. J'espère qu'il nous aidera à récolter beaucoup de succès. »

« Son intégration sera bonne. La langue, il l'a, il parle parfaitement l'espagnol. Il sera un atout très important. On a un vestiaire fantastique, on va l'accueillir à bras ouverts. C'est vrai que ce ne sera pas facile pour lui, on vient de remporter la Liga et la Ligue des Champions, la barre est très haute. Il devra faire ses preuves, a prévenu le Madrilène. Mais avec son niveau, je pense qu'il n'aura pas de problèmes. Il n'est pas dans le groupe WhatsApp de l'équipe. Cela dépend toujours de l'administrateur qui est Chendo (délégué du Real Madrid). J'espère qu'il l'ajoutera bientôt. » Rappelons que Kylian Mbappé sera présenté au public et à la presse mardi à Santiago Bernabéu.