Premier scandale Mbappé à Madrid, les fans écoeurés

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid le 16 juillet prochain. Le Santiago-Bernabéu sera comble pour l'occasion.

Le Real Madrid a prévu les choses en grand pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Le 16 juillet prochain, le capitaine de l'équipe de France sera présenté au Santiago-Bernabéu. L'occasion pour les fans merengue de voir leur nouvelle star le temps d'un moment avant qu'il ne reparte en vacances. Kylian Mbappé sera certainement ému de voir que toutes les places seront occupées. D'ailleurs, le Real Madrid n'a pas fait payer ses fans pour l'occasion. L'idée était de servir les plus déterminés. Mais apparemment, des petits malins ont des idées pas forcément très bien attentionnées...

Mbappé, une présentation qui soulève déjà une question

Selon les informations d'Ok Diario, un premier scandale a lieu autour de la présentation de Kylian Mbappé. En effet, des socios du Real Madrid revendent à 50 euros minimum des places qu'ils ont eues gratuitement. Certains prix vont même jusqu'à 200 euros. De quoi écoeurer pas mal d'internautes, qui trouvent cette pratique totalement déplacée et intolérable. Pourtant, elle est pratiquée depuis un certain moment, et pas seulement au Real Madrid. A noter que pour le reste du grand public, des places (gratuites) seront disponibles dimanche. Mardi prochain devrait néanmoins être une belle fête pour Mbappé et les fans du Real Madrid.

Le joueur de 25 ans veut repartir sur un nouveau cycle et faire oublier sa fin de saison ainsi que son Euro 2024, totalement ratés. Pas mal d'inquiétudes planent autour de lui et de sa capacité à se réinventer. Il devra rapidement calmer les critiques à son sujet, surtout que le Real Madrid sort d'une saison presque parfaite avec le gain de la Liga et de la Ligue des champions.