Le transfert de Mbappé au Real annulé ‍?!

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va pouvoir passer à autre chose après un Euro raté, puisqu'il va être présenté la semaine prochaine au Real Madrid. Mais attention à la visite médicale, car Daniel Riolo dévoile que le joueur parti du PSG traine beaucoup de choses bizarres à ce niveau.

Désormais éliminé de l’Euro, Kylian Mbappé quitte donc l’équipe de France pour cet été sans vraiment avoir convaincu. Ni dans le jeu où il a été amoindri par sa fracture du nez, chose bien compréhensible, mais aussi par une saison éprouvante mentalement. En plus d’une maladresse inhabituelle pour lui, où il n’a pas su se montrer décisif dans la zone de vérité. Mais au niveau du comportement, son échec à l’Euro ne semble pas avoir fait pleurer ses coéquipiers, qui ne le considèrent pas vraiment comme un capitaine exemplaire, et la preuve, à l’issue du match face à l’Espagne, absolument personne n’est allé le voir et le réconforter. Il a fallu attendre de longues minutes pour voir Jonathan Clauss lui tapoter sur l’épaule alors qu’il errait sur le terrain après l’élimination.

La France n’a donc pas vu le Kylian Mbappé attendu, lui qui devait être le leader d’une équipe annoncée comme favorite de cette compétition, mais qui n’a quasiment rien montré offensivement sur ses 6 matchs. Place désormais aux soins avec son problème de nez cassé, et aussi à la présentation qui va venir vite au Real Madrid, son nouveau club. Ce sera le mardi 16 juillet prochain. Mais dans un discours très musclé et plein de sous-entendus, Daniel Riolo a pris la parole sur RMC pour expliquer que si le club espagnol voulait être pointilleux avec ce passage devant les médecins, il pourrait y avoir de très mauvaises surprises. A deux reprises, le consultant de l’After Foot laisse entendre qu’il y a des dossiers sur le plan physique en ce qui concerne Mbappé, qui a été blessé aux adducteurs, au dos et au nez récemment, et a souvent été ménagé par Didier Deschamps.

Mbappé va faire une Hazard au Real Madrid

Le Real Madrid, qui lui propose tout de même un contrat en or sur des années, va devoir valider sa capacité à être au meilleur niveau. Même si cela devait être le cas, Daniel Riolo fait bien savoir que les médecins espagnols vont avoir quelques surprises. « Il va passer une visite médicale. Genre grand format ? Pour étudier son état de forme parce que ça va pas fort quand même. Faut trouver d’où vient le problème. Il va falloir qu’il prenne des vitamines. Il repart en vacances ? Sachant l’année qu’il a passé, vu son hygiène de vie, son train de vie quand il ne joue pas au foot… Avant c’était gentil Kyky qui restait à la maison et qui regardait les matchs de football. Maintenant, c’est la vie de Neymar sur les yachts, les fêtes et je n’irais pas plus loin. On sent un désamour des Français, mais il l’a bien cherché. Faut faire le point sur cette hygiène de vie qui est devenue déplorable, sur certains tests médicaux qu’on a passé sous silence. Sur ce qu’il fait, sur sa vie de footeux et ce qu’il fait de sa vie. Il a 25 ans, soit il prend le virage Neymar, Verratti, soit il prend sa chance d’être au Real Madrid, dans un club géré, contrairement au PSG. Cela va peut-être se jouer en sa faveur car là il est sur les rails pour se blesser et finir à la Eden Hazard au Real », a lancé Daniel Riolo, dont la comparaison est traumatisante pour le club merengue, qui avait dépensé 100 ME pour faire venir Eden Hazard de Chelsea en 2019, sans que le Belge ne parvienne à jouer la moitié des matchs en quatre ans à Madrid.

De quoi calmer les dirigeants madrilènes et réfléchir à cela si jamais la visite médicale était si inquiétante que prédit par le consultant français ?