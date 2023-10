Vinicius encore visé, le racisme s'installe en Liga

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Tenu en échec 1-1 par le FC Séville, le Real Madrid a concédé le nul en Andalousie. Une rencontre marquée par des décisions arbitrales litigieuses, mais surtout par un nouveau cas de racisme envers Vinicius Junior, lequel a remercié les Blanquirrojos pour leur réaction immédiate.

Ce match entre le Real Madrid et Séville, à l'occasion de la neuvième journée de la Liga était le moment des retrouvailles entre Sergio Ramos et son ancien club. Le défenseur central a pu croiser certains de ses anciens coéquipiers et découvrir virilement les nouveaux Merengues comme Antonio Rüdiger avec qui l'explication de texte a été chaude. Mais outre cette retrouvaille, ce match a été le théâtre d'un nouveau cas de racisme en Liga. Et c'est encore Vinicius Junior qui a été victime de cris injurieux. Si Séville a rapidement été en mesure d'identifier le supporter en question, et l'a rapidement viré du stade, le Brésilien a remercié le club andalou pour son efficacité, tout en exigeant des mesures plus fortes de la part du gouvernement espagnol pour bannir définitivement les racistes des stades de football.

Vinicius Junior interpelle le gouvernement espagnol

« Félicitations à Séville pour le positionnement rapide dans un autre triste épisode pour le football espagnol. Malheureusement j’ai accès à une vidéo d’un autre acte raciste lors du match de ce samedi, cette fois-ci réalisé par un enfant. Tellement triste, il n’y a personne pour l’éduquer. J’investis beaucoup dans l’éducation au Brésil pour former des citoyens aux attitudes différentes. Le visage du raciste d’aujourd’hui est tamponné sur des sites web comme à plusieurs autres reprises. J’espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la législation une fois pour toutes. Ces gens doivent aussi être punis. Ce serait une grande première étape pour préparer la Coupe du monde 2030. Je suis là pour aider. Désolé de paraître répétitif, mais c’est l’épisode numéro 19. Et ça compte » a déclaré le joueur de 23 ans sur son compte Instagram. Vinicius Jr alerte ainsi les autorités espagnoles afin que des vrais sanctions empêchent le racisme de prospérer dans les stades.