Vinicius en larmes, le racisme en Liga l'écoeure

Par Claude Dautel

Ciblé très régulièrement par des insultes racistes, Vinicius est à bout de nerfs. C'est en larmes que l'attaquant brésilien a fait part de son écoeurement.

Après avoir battu l'Angleterre samedi à Wembley (0-1), la Seleçao défiera l'équipe d'Espagne mardi soir à Santiago-Bernabeu (21h30). Dans un stade qu'il connaît évidemment très bien, Vinicius Jr sait que l'accueil pourrait être spécial, mais l'attaquant brésilien espère surtout que certains supporters n'iront pas trop loin. Car, c'est peu dire que la star du Real Madrid a droit à un sale traitement en Liga, Vinicius Jr étant souvent la cible d'insultes racistes qu'il dénonce toujours afin que les délinquants soient identifiés et arrêtés. Tout cela commence à sérieusement déteindre sur son moral, et ce lundi, face aux journalistes, le joueur de 23 ans a littéralement éclaté en sanglots lorsqu'il a été interrogé sur cet aspect de sa vie en Espagne. Le football brésilien admet ne plus supporter ce racisme ambiant, au point de ne plus avoir autant de plaisir à faire son métier.

🥺 ¡𝐃𝐮𝐫𝐢́𝐬𝐢𝐦𝐨! 𝐄𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞 𝐚 𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐫𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚@as_tv



➡️ https://t.co/EQhrNKhoFQ pic.twitter.com/Aq7WEpdLfr — Diario AS (@diarioas) March 25, 2024

S'il n'envisage pas de quitter le Real Madrid, Vinicius Jr souhaite tout de même que les autorités espagnoles et la Liga prennent tout cela au sérieux afin d'en finir avec ces actes racistes de plus en plus réguliers dans les stades. « J'ai quitté le Brésil jeune et je n'ai pas pu apprendre grand-chose sur le racisme, mais ici en Espagne, vous pouvez étudier. Parfois j’ai moins envie de jouer, moins de volonté, mais je veux continuer à me battre (larmes) Je n'ai jamais pensé à quitter Madrid, car si je pars cela donnera raison aux racistes. Je vais continuer à me battre et à marquer des buts pour que les gens voient davantage mon visage. Je continue d'évoluer pour que cela se produise. Les racistes sont une minorité ici, mais comme je suis un joueur audacieux, madrilène et que nous gagnons des titres, c'est compliqué. Je vais rester ferme et fort, car le président me soutient, tout le monde me soutient au club. Quand je porte plainte, ce n'est pas contre l'Espagne, c'est contre le racisme», a confié Vinicius Jr.