Vinicius a changé, le Real accusé de pervertir sa star

Par Eric Bethsy

Régulièrement impliqué dans des polémiques en Espagne, Vinicius Junior sait pourtant dribbler les scandales avec le Brésil. En Catalogne, on constate un comportement totalement différent lorsque l’ailier auriverde porte le maillot du Real Madrid.

Pour Vinicius Junior, cette trêve internationale fait forcément du bien. Le Brésilien a l’occasion d’évoluer dans un contexte plus favorable en sélection. Lui qui se retrouve régulièrement impliqué dans des polémiques en Espagne. Racisme, arbitrage, hostilité avec ses adversaires… L’ailier du Real Madrid n’est que rarement épargné en Liga. Et si la Maison Blanche était en partie responsable de ce traitement ?

C’est du moins ce que laisse entendre Sport. Le site du quotidien catalan constate une différence de comportement chez Vinicius Junior en sélection. Avec le Brésil, l’ancien joueur de Flamengo dribble beaucoup plus les polémiques. Pour nos confrères, ce contraste s’explique peut-être par la culture de la Seleção, davantage portée sur le beau jeu et la bonne humeur. Quoi qu’il en soit, l’ailier madrilène peut savourer cette période et le match amical à venir. Le Brésil va en effet croiser l’Espagne mardi soir au stade Santiago Bernabéu.

Un adversaire bienveillant pour Vinicius

Vinicius Junior jouera donc devant son public, et face à son coéquipier en club Daniel Carvajal qui, lui, ne tentera pas de le faire sortir de son match. « Si j'ai du temps de temps contre le Brésil, j'utiliserai tout ce que je sais sur Rodrygo, Vinicius et les autres, a confié le latéral droit espagnol. Ce ne sera pas facile pour eux, on est forts en défense. Comment stopper Vinicius Junior ? Face à un joueur de ce calibre, c'est difficile d'avoir un plan clair. Avec son talent il peut déborder n'importe qui. Il ne faut pas se jeter dans les feintes, il faut couvrir les espaces, obtenir l'aide des coéquipiers... Cela peut devenir la clé. » Voilà qui annonce une belle et saine confrontation.