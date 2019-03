Real : Hazard fait le forcing, il veut rejoindre Zidane au mercato !

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Les spécialistes du football espagnol sont unanimes : le Real Madrid sera très actif cet été sur le marché des transferts.

L’objectif de Florentino Pérez sera effectivement de renforcer l’équipe après la saison catastrophique des Madrilènes. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été associés à l’équipe de Zinedine Zidane : Kylian Mbappé, Neymar, mais également Sadio Mané ou encore Harry Kane. On peut y rajouter celui de l’international belge Eden Hazard. Car selon les informations obtenues par le journal AS, l’attaquant de Chelsea est toujours aussi déterminé à rejoindre l’entraîneur français au Real Madrid.

Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2020, Eden Hazard a refusé une prolongation de contrat du club londonien à trois reprises, et a fait comprendre à sa direction qu’il souhaitait partir. Interdit de recrutement cet été, Chelsea voudra évidemment lutter, mais ne pourra pas prendre le risque de voir le Belge partir pour zéro euro un an plus tard, d’autant que son prix est estimé par le média pro-Madrid à environ 120 ME sur le marché des transferts. Reste à savoir si Eden Hazard est la priorité du club espagnol, et si ce dernier est prêt à s’aligner sur les demandes de Chelsea. Si oui, c’est un deal qui pourrait rapidement se boucler…