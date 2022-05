L'Atlético provoque le Real, l'Espagne implose

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a remporté ce samedi son 35ème championnat d'Espagne. Un sacre qui ne fait pas le bonheur de ses principaux rivaux.

Le Real Madrid est rentré un peu plus dans l'histoire de la Liga en balayant (4-0) l'Espanyol ce samedi. Une victoire fleuve synonyme de 35ème sacre dans la compétition pour les hommes de Carlo Ancelotti. Une très belle manière également de préparer la demi-finale retour de Ligue des champions du Real Madrid contre Manchester City mercredi soir prochain au Santiago-Bernabéu. Cette saison en Liga, la Casa Blanca aura survolé les affaires courantes avec plus de 15 points d'avance sur le FC Barcelone et 20 sur l'Atlético Madrid. Les Colchoneros affronteront d'ailleurs le Real Madrid la semaine prochaine au Wanda Metropolitano. Et comme le veut normalement la coutume, une haie d'honneur doit être réservée au nouveau champion. Chose impensable pour l'Atlético...

L'Atlético veut éviter l'humiliation

🚨 Les joueurs de l'Atletico Madrid ne veulent pas faire une haie d'honneur aux joueurs du Real Madrid.



La rivalité est grande entre l'Atlético et le Real Madrid. Qui plus est depuis quelques années. Les Colchoneros sont d'ailleurs les champions sortants et leurs fans sont très hostiles à l'idée que leurs joueurs fassent une haie d'honneur pour les Merengue. Du côté des joueurs de Diego Simeone, si aucune prise de position officielle du club n'a été prise, on se montre très froid à l'idée de s'incliner devant le Real Madrid. Jan Oblak, capitaine et portier colchonero, a notamment indiqué sur le sujet « En tant que capitaine, je fais partie de ceux qui n'aiment pas donner ou recevoir une haie d'honneur. Cependant, cela n'a pas encore été décidé et le club discutera avec l'équipe ». José Maria Gimenez, lui, indique aussi vouloir « respecter les fans ». Comme le révèle AS, une partie du vestiaire de l'Atlético aurait encore en travers de la gorge le fait que le Real Madrid n'avait pas accordé de haie d'honneur aux Rojiblancos en 2014 lorsqu'ils avaient remporté la Liga. Le média rajoute en plus qu'en Espagne, ce geste symbolique a perdu de la valeur, étant plus perçu comme une moquerie que comme une reconnaissance du champion. Pour ne rien arranger, certains fans de l'Atlético auraient déjà prévu de se mobiliser dans leur stade pour empêcher toute tentative de haie d'honneur de leurs joueurs pour le Real. Le 8 mai prochain, pas mal de regards seront donc tournés vers ce rendez-vous.