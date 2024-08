Une faille repérée au Real Madrid, Guardiola fonce

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A cause de la concurrence dans le secteur offensif, Rodrygo pourrait vivre une saison plus compliquée au Real Madrid. C’est en tout cas la sensation de Pep Guardiola. Grand admirateur de l’attaquant brésilien, le manager de Manchester City rêve de l’attirer cet été.

Les coups durs s’accumulent pour Pep Guardiola. Opposé à l’idée de retenir un joueur mécontent, le manager de Manchester City n’a pas empêché Julian Alvarez de signer à l’Atlético Madrid cet été. Puis le jeune ailier norvégien Oscar Bobb s’est fracturé la jambe et devrait manquer la première moitié de saison. Dans ces conditions, le champion d’Angleterre ne peut qu’envisager l’arrivée d’un renfort offensif. Ce qui explique les rumeurs persistantes autour de Rodrygo. Grand fan de l’attaquant du Real Madrid, Pep Guardiola aimerait l’intégrer à son effectif et a évidemment glissé son nom à ses dirigeants.

Selon les informations de The Athletic, Manchester City serait en contact avec le clan du Brésilien depuis plusieurs mois. Suffisant pour inciter le Merengue à réfléchir ? Contrairement à la presse anglaise, les médias espagnols n’y croient pas une seule seconde. Et pour cause, la Cadena SER a interrogé l’entourage de Rodrygo dont la réponse ne laisse aucune place au doute. « Il ne veut pas partir, a prévenu un proche de l’international brésilien. Il veut gagner au Real Madrid, il ne veut rejoindre aucun autre club, que ce soit Manchester City ou un autre. »

Rodrygo relève le défi

L’ancienne pépite de Santos va donc relever le défi après l’arrivée de Kylian Mbappé. Rien d’impossible puisque Rodrygo était bien titulaire à droite contre l’Atalanta Bergame (2-0) en Supercoupe d’Europe mercredi. Reste à savoir si l’entraîneur Carlo Ancelotti maintiendra un onze aussi offensif au fil de la saison. Une chose est sûre, c’est que Rodrygo aura du mal à concurrencer ses coéquipiers sur le plan médiatique. La presse locale parle déjà d’un trio « BMV » pour désigner Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior.