Un maillot à 250 ME, le Real explose tout ‍!

Par Eric Bethsy

Ce vendredi, le Real Madrid a annoncé sa collaboration avec une nouvelle marque. La Maison Blanche travaille désormais avec la société HP, dont le logo apparaît sur la manche gauche du maillot madrilène. Résultat, la tunique blanche rapporte un pactole historique au club espagnol.

Sans animer le mercato hivernal, le Real Madrid a quand même accueilli un nouveau venu. Rien à voir avec l’effectif de l’entraîneur Carlo Ancelotti. Ce vendredi, le club dirigé par Florentino Pérez a annoncé sa collaboration avec HP. La marque américaine place désormais son logo sur la manche gauche du maillot madrilène, une partie jamais utilisée dans l’histoire du Real Madrid. La Maison Blanche s’offre ainsi une nouvelle recette pour ses finances.

Et grâce à tous les sponsors présents sur sa tunique, le géant espagnol possède un maillot qui lui rapporte plus de 250 millions d’euros par an ! C’est tout simplement un record dans le monde du football, mais aussi tous sports confondus. Très loin derrière le Real Madrid, qui met également en avant les marques Adidas et Emirates sur sa tenue, le FC Barcelone arrive en deuxième position avec un maillot à « seulement » 180 millions d’euros par an grâce à Spotify, Nike et Ambilight.

Le PSG loin derrière

Le Real Madrid est donc le seul club à atteindre la barre des 200 millions d’euros. Connu pour sa popularité dans le monde entier, Manchester United n’est pourtant pas en mesure de rivaliser. Selon le spécialiste PuroMarketing, le maillot des Red Devils leur rapporte 170 millions d’euros par an. Un montant déjà conséquent du point de vue de la concurrence. Les autres poursuivants sont effectivement en retard, à l’image du Paris Saint-Germain, aidé par Qatar Airways, et de Liverpool qui perçoivent chacun 80 millions d’euros par an grâce aux marques sur leur maillot. Soit trois fois moins que le Real Madrid.