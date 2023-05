Un comportement étrange, le clan Benzema inquiète

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Annoncée comme réglée depuis des mois, la prolongation de contrat de Karim Benzema n'est toujours pas officialisée. Un insider de la presse espagnole a eu des infos.

Comme partout ailleurs, la saison se termine en Espagne avec son lot d’interrogations au Real Madrid. Contrairement à la saison passée, le club merengue n’a pas tout raflé sur son passage, et Karim Benzema, à l’image de sa Coupe du monde manquée sur blessure, n’est pas un candidat pour le prochain Ballon d’Or. L’attaquant français effectuait jusqu’à présent une incroyable montée en puissance tout au long de sa carrière avec le club madrilène, mais il a connu un premier véritable coup de mou cette saison. Des blessures, un Carlo Ancelotti obligé de le ménager, une transparence totale dans les matchs face à Manchester City, et une absence de prise de parole quand le navire tanguait (perte du titre en Liga, élimination européenne, affaire Vinicius) qui a été pointée du doigt par les socios madrilènes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Pourtant, son avenir ne fait aucun doute, malgré une offre copieuse annoncée en Arabie saoudite qui aurait pu le tenter. Mais il l’a toujours dit, sa priorité reste d’aller le plus loin possible avec le Real Madrid, et si possible y terminer sa carrière. Surtout que, en tant que Ballon d’Or en titre, KB9 a quasiment dans la poche une prolongation de contrat. Et pourtant, selon Edu Aguirre, journaliste toujours très fouineur de l’émission El Chiringuito, il y a quelque chose de bizarre dans la situation du Français, dont la prolongation est annoncée comme bouclée mais toujours pas officialisée.

De l'agitation chez les Benzema ?

« J’ai remarqué un comportement étrange dans l’entourage de Karim Benzema. Cela s’agite. Je me suis calmé quand ils m’ont dit la phrase qu’ils m’ont dite. Comme quoi il va continuer au Real Madrid, et qu’il va terminer jusqu’à la fin de son contrat qui ira en 2024. Je trouve que l’attitude de son entourage est étrange, mais je veux bien les croire, il restera surement jusqu’en 2024 », a lancé le journaliste, pour qui il y a vraiment de l’agitation inhabituelle chez les agents et représentants de l’attaquant du Real Madrid. Peut-être est-ce aussi lié au fait que le club merengue cherche absolument un avant-centre, même s’il y a de grandes chances que ni Erling Haaland, ni Kylian Mbappé ne signent cet été. Mais la perspective de voir Harry Kane s’engager à la Casa Blanca doit aussi faire réfléchir un Karim Benzema qui n’a toutefois, et à juste titre, jamais eu peur de la concurrence.