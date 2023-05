Benzema tenté par 200 millions, Madrid prend une gifle

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à Madrid, Karim Benzema négocie toujours une prolongation avec Florentino Perez. Mais l'Arabie Saoudite serait entrée dans la danse et pourrait changer radicalement l'avenir du Ballon d'Or français.

« Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid dans les prochaines semaines ». Depuis quelques heures, une rumeur tenace agite les supporters madrilènes. À savoir que pendant que KB9 négocie toujours avec le président de la Maison Blanche, il a reçu une offre d’un club d’Arabie Saoudite. Nouvel eldorado des footballeurs qui arrivent vers la fin de carrière, le pays du Moyen-Orient veut accueillir les grandes stars du football dans son championnat. Après Cristiano Ronaldo, qui évolue déjà là-bas, et tandis que Lionel Messi pourrait s’engager avec Al-Hilal pour 500 millions d’euros par an pour deux saisons, Karim Benzema aurait dans les mains une proposition de 100 millions d’euros par saison. Et un contrat pour deux années, soit la possibilité de prendre 200 millions d'ici à 2025. De quoi faire cogiter.

Benzema et Madrid, l'heure de la séparation ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo, confirment que cette offre fait réfléchir le Ballon d’Or 2022. Et ce dernier pourrait stopper les discussions avec le Real Madrid et s’engager avec le club saoudien. De son côté, Relevo affirme que les dirigeants madrilènes ont désormais de gros doutes sur l’avenir de Karim Benzema. Le demi-finaliste de la Ligue des champions n’a aucunement l’intention d’entrer dans un bras de fer financier avec l’Arabie Saoudite où il n’y a pas de limite financière. Autrement dit, une surenchère serait inutile d'autant plus que cette saison a été très compliquée par le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Du côté des supporters du Real Madrid, on commence à se pencher sur les faits et gestes de Karim Benzema, considéré comme « nettement plus introverti » et certains y voient comme l'annonce d'un départ. Officiellement, le conseil d'administration du club espagnol n'a aucun doute sur une fin heureuse concernant la prolongation de KB9, mais le doute existe.