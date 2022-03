Surprise, le Real laisse Haaland au Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Désireux de redynamiser son effectif lors du prochain mercato, le Real Madrid recrutera sans doute Kylian Mbappé ou Erling Haaland cet été.

Qui de Kylian Mbappé ou Erling Haaland renforcera les rangs du Real Madrid la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose depuis de nombreuses semaines, les attaquants du Pars Saint-Germain et du Borussia Dortmund étant associés au club merengue chaque jour. Dans son édition de ce mardi, le journal AS a le début d’une réponse. Et pour cause, le média fait un focus sur Erling Haaland et explique que les dirigeants du Real Madrid ont quelques doutes au sujet du physique de l’international norvégien du Borussia Dortmund. Et pour cause, Erling Haaland compte 88 jours d’indisponibilité depuis le début de la saison 2021-2022, ce qui semble en faire un joueur bien plus sujet aux blessures que Kylian Mbappé.

Haaland trop souvent blessé, le Real méfiant

Traumatisé par les expériences Gareth Bale ou encore Eden Hazard, deux joueurs recrutés à prix d’or mais trop souvent blessés, le Real Madrid prend plus que jamais ce critère en compte lors du mercato. C’est ainsi que selon les informations du journal AS, le club présidé par Florentino Pérez pourrait faire demi-tour dans le dossier Erling Haaland et ainsi laisser la place au FC Barcelone, également intéressé par le buteur dont les intérêts sont représentés par le très influent Mino Raiola. Dans le cas où le Real Madrid laisserait tomber la piste Erling Haaland, il est clair que l’actuel leader de la Liga concentrerait toute son énergie pour faire venir Kylian Mbappé. Plus que jamais priorité du Real Madrid, l’attaquant du PSG sera libre de tout contrat au mois de juin. Mais tandis que son départ de Paris semblait acté il y a quelques mois, les chances de le voir prolonger d’une ou deux saisons dans la capitale française sont plus importantes. Le Real Madrid n’a cependant pas dit son dernier mot dans le dossier de Kylian Mbappé, que les dirigeants espagnols désirent toujours plus qu’Erling Haaland…