Son échec au Barça, Griezmann passe enfin aux aveux

Par Eric Bethsy

Meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann ne peut pas s’empêcher de regretter son départ au FC Barcelone. L’attaquant français avait échoué en Catalogne et se montre enfin prêt à reconnaître ses erreurs.

Coéquipiers, entraîneur, dirigeants, supporters… De nombreux membres de l’Atlético Madrid ont participé à l’hommage rendu à Antoine Griezmann ce jeudi. Le Français a été honoré pour son statut de meilleur buteur de l’histoire du club madrilène (175). Autant dire qu’en interne, tout le monde lui a pardonné son départ au FC Barcelone, à l’époque considéré comme une trahison. Antoine Griezmann, lui, reste marqué par son passage raté en Catalogne (2019-2021), durant lequel Lionel Messi et d’autres étaient jugés responsables de son échec.

Quelques années plus tard, l’international tricolore passe aux aveux. « J'ai décidé de partir parce que j'avais atteint ma limite mentale, a raconté Antoine Griezmann ce jeudi. Je disais que c'était la faute de tout le monde quand je n'étais pas assez bon, je cherchais une excuse et je me suis dit "je dois partir" parce qu'on pense toujours que c'est mieux ailleurs. J'ai voulu essayer (de jouer au Barça, ndlr) et au fil des mois j'ai réalisé que je n'étais pas aussi heureux qu'à Madrid et à l'Atlético. J'ai tenté de revenir et je me souviens de l'entraîneur (Diego Simeone) quand il m'a appelé le dernier jour du mercato. »

Griezmann les a reconquis

« Je lui ai dit que je voulais absolument revenir et j'ai dit à ma sœur : "fais tout ce que tu peux pour que je revienne et je ferai le reste". J'étais aussi en colère contre moi-même et j'ai dû travailler, me taire, je me suis fait tout petit les premiers mois et j'ai dû encaisser quelques sifflets. Fernando Torres m'a dit à mon retour qu'ici on ne me dirait rien si je ratais ou si je ne marquais pas, que tant que je donnais tout sur le terrain ils me respecteraient. Les supporters ont vu que je donnais tout », s’est félicitée la légende de l’Atlético Madrid.