Zidane, le rêve ultime du Qatar pour Paris ?

Dans : Mercato.

Tandis que les rumeurs renvoient Mauricio Pochettino à Tottenham, le nom de Zinedine Zidane circule notamment au Qatar.

Le succès de Thomas Tuchel en finale de la Ligue des champions a fait sourire pas mal de monde, le coach allemand décrochant avec Chelsea le trophée tant rêvé par le PSG d’où il avait été viré cinq mois avant. Mais le club de la capitale va peut-être vivre une nouvelle séquence inédite et surréaliste, puisque l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc parisien du vice-champion est incertain. Non pas que Nasser Al-Khelaifi veuille limoger son technicien, mais c’est cette fois ce dernier qui aurait émis le désir de repartir à Tottenham un peu moins de deux ans après avoir été viré par les Spurs. Dans ce scénario totalement dingue, s’est ajoutée une annonce très forte, c’est-à-dire le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. Et tandis qu’en Angleterre, certains annoncent un possible duel Pochettino-Zidane pour le poste actuellement vacant de manager à Tottenham, au Qatar une petite musique commence à se faire entendre.

Spécialiste du mercato du côté de Doha, Mohammed Al Kaabi émet l’hypothèse de la signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Pour l’insider qatari, même s’il n’y a aucune confirmation de la part de ses sources, en s’offrant Zidane, le PSG pourrait à la fois recruter un entraîneur considéré comme l’un des meilleurs du monde, mais également s’assurer que Kylian Mbappé renouvelle son contrat, et pourquoi pas que Cristiano Ronaldo vienne rejoindre Zizou en Ligue 1. Bien évidemment, on ajoutera aussi que Zinedine Zidane a un contrat personnel avec le Qatar, puisqu’il est l’ambassadeur du Mondial 2022 dans l’état gazier. Autrement dit, toutes les planètes pourraient s’aligner à un an de cette Coupe du monde du côté du Paris SG, d'autant plus que le technicien français ne souhaite visiblement pas prendre une année sabbatique ou éventuellement attendre que le poste de sélectionneur national de la France soit lâché par Didier Deschamps après le Mondial 2022.