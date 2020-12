Real : Zidane répond aux accusations du Barça

Dans : Liga.

A l’issue de la 14e journée de Liga, l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman avait fustigé un arbitrage qu’il juge pro-Real Madrid en championnat.

L’entraîneur du FC Barcelone a notamment reproché aux arbitres du match entre le Real Madrid et Eibar d’avoir ignoré une main de Sergio Ramos dans la surface. De manière très régulière, les débats sont vifs en Espagne au sujet de l’arbitrage pro-Real Madrid. Et vraisemblablement, cela commence très sérieusement à lasser Zinedine Zidane, plus gêné qu’autre chose au moment d’évoquer le sujet. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur français du Real Madrid a répondu à son homologue néerlandais Ronald Koeman.

« Je suis embêté parce que moi, je ne critique jamais les arbitres. Ils font partie du jeu, ils peuvent faire des erreurs. Comme tout le monde dans la vie. Je ne me mêle jamais de leur travail, qui est compliqué » a lancé Zidane, désireux de se concentrer pleinement sur le match à venir contre Grenade mercredi soir. « J’entends toujours beaucoup parler de ce qu’il se passe dans certains de nos matchs. Le Real fait beaucoup parler » a simplement conclu Zinedine Zidane, qui n'a pas du tout envie d'alimenter ce débat qui avait très fortement été repris après le premier confinement, quand le Real avait dépassé le Barça pour aller chercher le dernier titre.