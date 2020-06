Real : Zidane a tenté une nouveauté, le résultat est catastrophique !

Dans : Liga.

Ravi de retrouver l’entraînement et la compétition, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a fait une confidence amusante sur son confinement.

Zinédine Zidane était d’humeur à plaisanter avec les journalistes ce samedi. C’est dire à quel point le coach du Real Madrid apprécie ce retour à la vie normale, y compris en conférence de presse. C’était donc l’occasion pour nos confrères de prendre des nouvelles du Français et d’apprendre à quoi ressemblait son quotidien pendant le confinement. Résultat, l’ancien milieu offensif a avoué qu’il avait passé beaucoup de temps à regarder du football à la télévision. Et pour cause, lorsqu’il s’est aventuré en cuisine, un poste apparemment inhabituel pour lui, sa performance n’a pas été à la hauteur…

« J'ai fait beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de football parce que ça me plaît, et j'ai passé beaucoup de temps en famille parce qu'on est resté à la maison, a raconté le technicien madrilène aux médias. On a tous un peu mal vécu cette période parce que beaucoup de gens ont perdu des proches. C'est le mauvais côté. Mais finalement, le positif c'est que tout revient à la normale. J'ai regardé beaucoup de football à la maison. Cuisine... rien ! J'ai essayé mais c'est un désastre. Je peux faire quelques trucs, mais non, je suis meilleur pour le football. » Que madame se rassure, Zidane n'aura plus le temps de revenir en cuisine, lui qui s'apprête à diriger son équipe avec des rencontres tous les trois-quatre jours.