Real : Pochettino veut la place de Zidane et l’annonce

Bien installé à sa place d’entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane sait qu’il ne tiendra pas longtemps s’il se fait encore sortir de la Ligue des Champions dès les 1/8e de finale.

Dans un club aussi ambitieux, les changements peuvent être très rapides, y compris chez ceux qui étaient au sommet quelques mois plus tôt. Mauricio Pochettino le sait très bien, lui qui avait emmené Tottenham en finale de la Ligue des Champions, un authentique exploit, avant de prendre la porte au début de la saison suivante. Le technicien argentin est désormais libre depuis un an, et il ne cache pas son envie d’entrainer le Real Madrid.

« Je ne sais pas si j'entraînerai un jour Madrid, mais bien sûr, c'est mon rêve. C'est l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n’est le meilleur. Je ne suis pas différent des autres techniciens, tout le monde l'a sur sa liste des rêves », a livré le technicien, qui a ensuite fait le point sur les différentes rumeurs à son sujet. « Ni le PSG, ni la Juventus, ni l'Inter Milan (ne l'ont approché). J'ai reçu un appel de Benfica et de Monaco. Je n'ai pas besoin de mentir », a livré à Marca un Mauricio Pochettino qui a été murmuré à plusieurs reprises au PSG, club où il a joué pendant sa carrière.