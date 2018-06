Real Madrid : Qui a donné le téléphone de Sergio Ramos aux Egyptiens ?

Dans : Liga, Foot Europeen, Mondial 2018.

Mohamed Salah ne sait toujours pas s’il pourra être rétabli à temps pour le début de la Coupe du monde, mais il vaudrait mieux pour Sergio Ramos que l’Egyptien ne manque pas la compétition.

Pour avoir coincé le bras du joueur de Liverpool dans sa chute, l’Espagnol est accusé d’avoir blessé volontairement son adversaire, et cela passe très mal chez les Pharaons. Copieusement insulté sur les réseaux sociaux, même si cela reste malheureusement classique, le défenseur du Real Madrid a vu les choses prendre une autre tournure quand son numéro de téléphone a fini par être dévoilé sur les bords du Nil.

Résultat, Sergio Ramos a été non seulement insulté mais menacé de vive voix, avant qu’il ne comprenne très rapidement qu’il n’y avait pas grand chose d’autre à faire que de changer de numéro de téléphone, a indiqué la Cadena Cope. Comme souvent avec le football et la passion qu’il génère, c’est allé beaucoup trop loin même si le défenseur central espagnol se concentre désormais pleinement sur la Coupe du monde, et son premier rendez-vous face au Portugal de Cristiano Ronaldo.