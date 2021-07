Real Madrid : La grosse annonce pour Benzema

Dans : Liga.

Habitué à être la première des stars à reprendre l’entrainement chaque été, Karim Benzema a cette fois eu droit à une coupure plus tardive.

L’attaquant français a en effet participé à l’Euro 2020 avec les Bleus, et même s’il n’a pas réussi à emmener l’équipe de France dans le dernier carré, il a retrouvé son statut d’international. Après un petit mois de vacances, KB9 va lancer sa saison au Real Madrid à l'entrainement ce vendredi, et ce ne sera sans surprise pas la dernière. Déjà d’accord depuis de longues semaines avec la Maison Blanche, l’ancien lyonnais va très prochainement annoncer sa prolongation de contrat. Il avait un bail s’étirant jusqu’en 2022, soit la fin de l’actuelle saison, et cela va passer à une année supplémentaire, jusqu’en 2023. Selon Marca, il n’y a pas d’option pour une année encore en plus, ce qui l’aurait emmené jusqu’en 2024. De quoi laisser de l’espoir à une fin de carrière dans un autre club, et notamment un retour à l’OL ?

Pour le moment, tout cela est très hypothétique, surtout que, en l’absence de recrutement devant, Karim Benzema est parti pour enchainer les titularisations et probablement les buts avec le maillot merengue sur le dos. Les socios peuvent se réjouir de cette fidélité qui dure désormais depuis 12 ans, et l’emmènera au moins jusqu’à ses 35 ans. Après, en fonction de sa forme et des joueurs qui devraient arriver à Madrid comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland, son avenir pourrait se dessiner ailleurs. Récemment, Karim Benzema avait confié qu’il ne se voyait pas prendre sa retraite tout de suite, s’estimant toujours au top de sa forme physique. Une fin de sa carrière à la Cristiano Ronaldo, où il pourrait encore jouer jusqu’à l’approche de ses 40 ans, a de quoi faire rêver beaucoup de clubs.