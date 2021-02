Real Madrid : Karim Benzema doute avant de prolonger

Dans : Liga.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, Karim Benzema souhaite attendre de voir l'évolution de sa forme physique avant de prolonger.

Lorsqu'il a rejoint le Real Madrid en 2009 en même temps que Kaka et Cristiano Ronaldo, peu de monde imaginait que Karim Benzema serait le leader incontesté de l'attaque madrilène 12 ans après. Depuis le départ du Portugais vers la Juventus, l'ancien lyonnais a pris ses responsabilités et porte littéralement le secteur offensif de son équipe. Auteur de 11 buts en Liga cette saison, il a encore frappé le week-end dernier lors de la victoire des siens face à Getafe. Soutien inconditionnel de son entraîneur Zinédine Zidane, Karim Benzema est également le chouchou de Florentino Pérez. Et pour cause, le Français affiche une attitude exemplaire depuis de nombreuses saisons.

Le quotidien espagnol Marca révèle que bien qu'il soit en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant souhaite attendre de voir l'évolution de sa forme physique avant de prolonger. Pour faire simple, Benzema veut être sûr d'être encore en état d'apporter au club. À une époque où les joueurs sont prêts à tout pour obtenir des prolongations de contrats assorties de salaires toujours plus astronomiques, la mentalité du numéro 9 est à mettre en lumière. Une attitude qui plaît énormément à Florentino Pérez, actuellement en pleine négociation avec Sergio Ramos, qui lui ne semble pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier... Avec Madrid, Karim Benzema a remporté 19 titres (dont 4 Ligue des Champions) et marqué 265 buts. Des statistiques qui le placent devant des grands noms comme Ferenc Puskás ou Hugo Sanchez. En cas de départ de la capitale espagnole, nul doute qu'un certain Jean-Michel Aulas serait ravi d'accueillir l'enfant prodigue du côté de Lyon.