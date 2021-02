Esp : Benzema climatise les anti-Zidane

Dans : Liga.

Tandis que Zinedine Zidane est l'objet de vive critiques en Espagne, Karim Benzema est venu apporter son soutien à l'entraîneur français du Real Madrid.

Encore une fois buteur lors de la victoire du Real Madrid à Getafe, Karim Benzema a été interrogé sur la chaîne télé des Merengue, l’occasion pour le buteur français d’évoquer les critiques récurrentes qui tombent sur Zinedine Zidane. S'exprimant ce sujet, KB9 a clairement fait savoir qu’il n’y avait aucun souci entre le vestiaire madrilène et Zizou, et que toutes ces polémiques ne changent rien dans la confiance absolue qu’il y a en la capacité de l’entraîneur français à mener le Real Madrid vers des titres cette saison. Karim Benzema estime que cette polémique est totalement inutile, Zinedine Zidane étant encore et toujours le coach qu’il faut pour le club de la capitale, cette campagne existant uniquement parce que Madrid est un club au-dessus de tout.

« Nous sommes des professionnels et nous avons énormément confiance en nous. En fin de compte, tout ce qui se dit à l’extérieur n'est que du bruit, car le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Nous devons continuer à travailler comme avant (....) Nous poursuivons notre chemin dans le but de gagner tous les matchs. Nous avons repris du terrain sur l’Atlético Madrid », a fait remarquer Karim Benzema, même si le Real Madrid est à cinq points des Colchoneros, lesquels ont deux matchs de retard à jouer. Mais il est évident qu’avec Zidane Zidane sur son banc, la Maison Blanche est capable de tout renverser et de réaliser un exploit qui semblait impossible il y a encore quelques semaines.