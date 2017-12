Real Madrid : L'annonce de Pérez sur l'avenir du duo Ronaldo-Zidane

Dans : Liga.

Samedi soir, le Real Madrid a de nouveau abandonné des points en route sur la pelouse de Bilbao (0-0). Heureusement, le FC Barcelone avait également été accroché plus tôt dans la journée. Néanmoins, les hommes de Zinedine Zidane restent loin de leur voisin catalan au classement puisqu’ils accusent actuellement 8 points de retard. De quoi menacer le coach français, intouchable depuis sa prise de fonctions ? Pas question. A l’issue de la rencontre, Florentino Pérez a affiché son soutien à « Zizou ».

« Nous avons une équipe pour continuer à rêver, avec un entraîneur merveilleux. C’est l’une de nos grandes icônes. C’est le meilleur leader pour cette équipe » a lancé le président madrilène, qui a également tenu à défendre Cristiano Ronaldo, de nouveau très critiqué après cette contre-performance du Real Madrid. « Ronaldo fait aussi partie de nos symboles. Il est notre meilleur buteur, il a remporté le prix The Best pour la deuxième fois il y a quelques jours et il va gagner son cinquième Ballon d’Or cette semaine » a-t-il expliqué au sujet de l’international portugais. Autant dire que les deux leaders sont (pour l’instant) intouchables au Real, malgré l’inquiétante 4e place au classement…