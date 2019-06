Real Madrid : Cette recrue à 60 ME n'a pas le niveau, Mariano Diaz va le prouver

Dans : Liga, Foot Europeen.

Formé en partie au Real Madrid où il n’avait pas sa chance, parti à Lyon pour une belle saison en Ligue 1 avant de revenir une saison plus tard à Madrid pour trois fois plus cher, Mariano Diaz n’a pas vraiment convaincu pour son retour. Barré par les stars de l’attaque, le Dominicain est poussé vers la sortie par Zinedine Zidane. Et si Llorente a quitté le club face à la concurrence, et notamment l’arrivée de Luka Jovic, l’ancien lyonnais ne l’entend pas de cette oreille.

Confirmant les propos de ces dernières semaines la Cadena Ser annonce que Mariano Diaz a l’intention de refuser toutes les offres de prêt ou de transfert, alors que le Milan AC pense à lui. La radio sportive donne l’explication de cette décision prise par l’avant-centre, et elle est assez cash. Mariano Diaz estimerait toujours être la doublure idéale de Karim Benzema, et la venue de Luka Jovic, pour qui le Real Madrid a tout de même lâché 60 ME, ne lui aurait pas fait changer d’avis, le Serbe lui étant inférieur d’après ses dires. De quoi promettre une grosse concurrence derrière l’attaquant français, même si Zinedine Zidane, et son président, savent que des départs doivent être enregistrés en attaque, sous peine d’avoir un énorme embouteillage avec actuellement 12 joueurs pour trois postes.