Real Madrid : Casemiro donne une leçon de football à Camavinga

Par Guillaume Conte

Eduardo Camavinga monte en puissance en cette fin de saison, au propre comme au figuré.

Malgré des débuts prometteurs en Liga, le milieu de terrain formé au Stade Rennais s’était montré plutôt discret, Carlo Ancelotti décidant de le laisser majoritairement su le banc de touche. Mais l’international français voit son rôle grandir et le dernier match face à Manchester City l’a prouvé. Beaucoup plus musclé, Eduardo Camavinga apporte de la puissance et sa chevauchée qui a fait tant de mal aux Citizens en fin de match l’a prouvé. Au contacts de joueurs comme Kroos, Modric et Casemiro, les indéboulonnables titulaires, le milieu de terrain progresse et apprend beaucoup. De la technique, du rythme, l’art de la passe et de la roublardise, l’ancien rennais est bien entouré. Considéré comme l’un des grands joueurs à venir dans l’entrejeu, Camavinga doit aussi apprendre à canaliser sa fougue. Et il peut compter pour cela sur Casemiro, qui lui a confié un conseil assez déroutant quand on connait le tempérament du Brésilien.

Casemiro sait comment éviter les cartons

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eduardo Celmi Camavinga (@camavinga)

« Un conseil que m’a donné Casemiro ? Quand je joue 6, il me dit de rester calme. Et surtout de ne pas prendre un carton trop tôt », a livré le joueur français, dans une sortie qui a énormément faire sourire en Espagne. Il faut dire que Casemiro n’est pas connu pour sa capacité à se contrôler ou à éviter un gros tacle s’il faut faire, et ce dès la 1ère minute. Après, le Brésilien reste en général capable de se gérer de par expérience. Certains ajouteront que la clémence envers les joueurs du Real Madrid peut aussi un peu aider, avec l’exemple du match terminer sans le moindre carton jaune par Casemiro contre Manchester City, malgré un énorme tacle par derrière et un tirage de maillot à rallonge sur une contre-attaque. La panoplie du milieu moderne que peut encore jalouser Eduardo Camavinga.