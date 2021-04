Real Madrid : Benzema sacrifié, la réponse cash de Zidane

Dans : Liga.

Dans une interview accordée à la Cadena SER mercredi soir, Florentino Pérez a évoqué la possibilité de vendre Karim Benzema cet été.

« La fin des gros transferts ? Personne ne le sait. Mais la Super League venait palier les pertes économiques de cette année. Peut-être que nous devrons vendre Karim Benzema. Je ne sais pas... Je donne juste un exemple » a notamment lâché le président du Real Madrid, dont les déclarations ont bien évidemment fait l’effet d’une bombe en Espagne. Auteur d’un doublé contre Cadix en même temps que l’interview de son président, Karim Benzema a encore prouvé à quel point il était indispensable pour le Real Madrid. Et s’il y en a bien un qui en a conscience, c’est Zinedine Zidane. En conférence de presse après le succès des Merengue, l’entraîneur français a de nouveau chanté les louanges de Karim Benzema.

Zidane veut garder Benzema

« Nous avons très bien défendu à nouveau. Pour moi, c’est la clé. Benzema ? Je suis content de ce qu’il fait, pas seulement de ses buts. Je suis très content de lui, nous l’apprécions et nous espérons pouvoir l’apprécier encore longtemps » a lancé Zinedine Zidane, confirmant que son intention était bien sûr de conserver Karim Benzema au Real Madrid le plus longtemps possible. Et l’avis de l’entraîneur tricolore compte au sein de la Casa Blanca dans la mesure où Florentino Pérez a confirmé au micro de la Cadena SER qu’il « n’imaginait pas » le Real Madrid sans Zinedine Zidane la saison prochaine. S’il veut convaincre le champion du monde 1998 de repartir pour une saison cet été, Florentino Pérez devra donc lui garantir que Karim Benzema sera toujours au club. Pour rappel, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022. Il y a quelques jours, la presse espagnole révélait qu’un accord était imminent pour la prolongation de l’ex-Gone d’un an supplémentaire, soit jusqu’en 2023.