Real : Le mercato du Real Madrid, c'est le grand flou !

Dans : Liga, Mercato.

Si le gardien belge Thibaut Courtois est venu renforcer l’effectif du Real Madrid, le champion d’Europe en titre n’a toujours pas remplacé Cristiano Ronaldo. Et cela ne semble pas inquiéter outre-mesure Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real. Interrogé en conférence de presse avant le match contre Getafe, il a habilement esquivé les questions sur le mercato, en répétant qu’il avait confiance en ses joueurs. Ceux-ci sont même « sous-estimés » selon lui…

« Ce qui me préoccupe vraiment, c’est le match de demain (dimanche), en vérité. La compétition a débuté et dans mon cas, ce serait une grande erreur de parler de ce qui n’est pas prioritaire. Ce que j’espère, avant la fermeture (du mercato le 31 août), c’est être capable de gagner nos matches en Liga .Voilà ce sur quoi nous devons nous concentrer, le reste n’est pas entre nos mains. Nous devons être à la hauteur » a-t-il confié. Autant dire que le flou est toujours total autour de la fin du mercato madrilène. Et il se pourrait bien que Cristiano Ronaldo ne soit pas remplacé…