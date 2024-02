Real ‍: Le cas Arda Güler met la Turquie sur les nerfs

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le Real Madrid n’a pas hésité à payer 20 millions d’euros pour s’offrir le grand talent du football turc Arda Güler. Seulement, le milieu offensif de 18 ans n’a quasiment pas joué de la saison.

Un match de Liga, un match de Coupe du Roi, un match de Supercoupe d’Espagne pour un total de 75 minutes de jeu. Voilà le bilan famélique d’Arda Güler depuis sa signature au Real Madrid pour 20 millions d’euros en provenance de Fenerbahçe en juillet dernier. Décrit comme le plus grand talent du football turc, le milieu offensif de 18 ans ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti pour le moment. Il faut dire qu’Arda Güler a vécu une première partie de saison blanche avec des problèmes physiques à répétition qui ont empêché l’entraîneur italien de l’utiliser.

L’international turc (4 sélections) est de nouveau opérationnel mais Carlo Ancelotti se veut prudent avec ce jeune joueur d’autant que la concurrence est ardue à ce poste de meneur de jeu axial avec Nico Paz, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Luka Modric ou encore Toni Kroos. Au Real Madrid, on estime que Carlo Ancelotti a l’expérience pour gérer ce cas et qu’il amènera Arda Güler au plus haut niveau, même si cela prend quelques mois voire un an complet. En Turquie en revanche, on se montre beaucoup moins patient.

La Turquie réclame du temps de jeu pour Arda Güler

Dans un reportage publié par Relevo, plusieurs spécialistes du football turc ont fait part de leur impatience. « On pense que si Ancelotti lui donne une opportunité, il en profitera » explique par exemple Ekrem Konur, que l’on a davantage l’habitude de lire pour ses informations sur X que pour ses expertises footballistiques. « Nous respectons les décisions d’Ancelotti, mais Arda doit jouer plus. Ancelotti doit être plus sensible avec lui. Arda deviendra un joueur légendaire avec l’aide d’Ancelotti » peut-on aussi lire dans le reportage de Relevo auprès des spécialistes du football turc. Sur les réseaux sociaux, les supporters de la Turquie réclament eux aussi du temps de jeu pour Arda Güler. Cela commence à devenir urgente pour la sélection turque à cinq mois de l’Euro…