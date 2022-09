Real : Kaká choqué par Tchouameni, la France brille à Madrid

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu de l’équipe de France, Aurélien Tchouameni a déjà trouvé sa place au sein du Real Madrid. Une réussite saluée par Kaká, un illustre ancien de la Maison Blanche.

Aurélien Tchouameni gravit les étapes une par une à la vitesse grand V. Après une révélation sous le maillot de Bordeaux entre 2018 et 2020, le milieu de terrain a ensuite confirmé son talent du côté de Monaco. Grâce à ses bonnes performances sur le Rocher, il a intégré l’équipe de France l’année dernière avant de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Malgré un transfert de 80 millions d’euros, qui aurait pu lui mettre une grosse pression, sachant qu’il est devenu le quatrième joueur le plus cher de l’histoire des Merengue derrière Cristiano Ronaldo, le Tricolore répond pour l’instant aux attentes placées en lui dans la capitale espagnole. Pratiquement tout le temps titulaire, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, le joueur de 22 ans apporte énormément au milieu du Real tout en étant décisif, avec deux passes décisives en huit matchs. Si bien qu’il a déjà réussi à faire oublier Casemiro, qui n’est pas n’importe qui au Real vu que le Brésilien a été l’une des pierres angulaires du grand Real pendant presque dix ans.

Kaká : « Tchouaméni a une énorme personnalité et il joue très bien »

Kaká : « J'adore Tchouaméni. Malgré son âge il a une énorme personnalité et il joue très bien. J'avais des doutes car Casemiro était très expérimenté et Tchouaméni et Camavinga ont peu d'expérience mais gèrent admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid. »



(🗣️ @marca) pic.twitter.com/2WrkNMxGyd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 25, 2022

Quoi qu’il en soit, Tchouaméni fait déjà l’unanimité pour lui à Madrid. Et ce n’est pas Kaká qui dit le contraire. « J'adore Tchouaméni. Il est très jeune, mais il a une énorme personnalité et il joue très bien. Je dois admettre que j'avais des doutes car Casemiro était un joueur très expérimenté. Tchouaméni et Camavinga ont peu d'expérience, mais ils gèrent admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid », a lancé l’ancien milieu de terrain brésilien du Real dans les colonnes de Marca. Une déclaration qui fera forcément plaisir à Tchouaméni, qui est bien parti pour réaliser une grosse saison à très haut niveau, vu qu’il est désormais un cadre de l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Autant dire que le Real a eu le nez creux en allant chercher le Français à Monaco dès l’été dernier, car Tchouaméni vaut déjà bien plus que 80 ME.