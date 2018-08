Real : Cristiano Ronaldo se prend un tacle de Mourinho en passant

Dans : Liga, Premier League, Foot Europeen.

Mécontent de l’effectif à sa disposition, José Mourinho a retrouvé le sourire dans la nuit de mardi à mercredi.

Le manager de Manchester United a vu ses hommes s’imposer face au Real Madrid (2-1) dans l’International Champions Cup. Sans doute une satisfaction pour le Portugais, même s’il refuse de s’emballer. Et pour cause, il ne s’agissait que d’un simple match de préparation face à une équipe madrilène privée de plusieurs cadres, et en retard dans sa préparation. Ce succès n’a donc rien à voir avec le départ de Cristiano Ronaldo qui, selon Mourinho, n’affectera pas du tout les Merengue.

« On a fait un bon match avec beaucoup de jeunes et face à un bon Real Madrid. Le résultat n'est pas important parce qu'il y avait beaucoup d'absents, a tempéré le coach mancunien. Au Real, il manquait des joueurs importants comme Varane, Modric, Marcelo... Ce serait important en Ligue des Champions, mais pas là. Il leur manquait trop de joueurs pour juger l'équipe. Le départ de Cristiano Ronaldo ? C'est un grand joueur mais le Real est plus grand que n'importe quel joueur. » On le sait, ce n’est pas l’amour fou entre les deux Portugais depuis leur collaboration à la Maison Blanche.