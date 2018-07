Real : Benzema n'est pas Zidane ou Cristiano Ronaldo, il ne lâchera pas le Real

Dans : Liga, Mercato.

Annoncé en partance du côté du Real Madrid, Karim Benzema compte bel et bien rester une saison de plus en Liga.

Malgré une fin de cycle, sachant que Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, les deux têtes d'affiche du Real triple vainqueur de la Ligue des Champions, sont partis, Karim Benzema ne souhaite pourtant pas quitter Madrid de sitôt. Poussé dehors par une partie du public madrilène et alors que son nom circule à l'étranger, que ce soit à Naples ou à Milan, l'attaquant français va poursuivre sa longue aventure avec les Merengue. Sous contrat jusqu'en 2021, l'avant-centre de 30 ans s'apprête donc à enchaîner une dixième saison à la pointe de l'attaque du Real avec de très grandes ambitions, comme toujours.

« Nous devons continuer à gagner des titres parce qu’ici, l’objectif est toujours de gagner ensemble. Au niveau personnel, je veux faire mieux que la saison passée et je dois travailler toujours plus pour continuer à écrire l’histoire de ce club. Je n’imaginais pas remporter tout ce que j’ai gagné ici, mais j’ai signé pour ce club pour gagner des titres, triompher et faire de grandes choses. Je savais que j’aurais des années difficiles, mais ce n’est rien, parce que c’est le meilleur club du Monde. Je suis très content. Nous savons que Julen Lopetegui est un entraîneur qui aime avoir le ballon et apprécie le football de possession. De plus, il insiste beaucoup sur le travail quand nous perdons le ballon, sur le pressing. Nous travaillons très dur et très bien durant la préparation. Nous savons que ce travail est exigeant, mais important pour être en forme toute la saison », a lancé, sur le site de son club, KB9, qui estime donc que l'arrivée de Julen Lopetegui va le rendre encore meilleur.