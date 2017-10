Real : Benzema, le « mix » idéal de Cristiano Ronaldo et de Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2021 par le Real Madrid, Karim Benzema est parfois critiqué par les supporters du club merengues, qui aimeraient que l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais soit plus « tueur » devant les buts. Néanmoins, le constat est sans appel aujourd’hui : l’international français fait l’unanimité aux yeux de son entraîneur et de ses compères d’attaques comme Cristiano Ronaldo, qui se régale d’évoluer depuis plusieurs saisons maintenant au côté du Français. Egalement fan de l’attaquant de 29 ans, le président Florentino Pérez y est allé de son compliment sur les ondes de la Cadena SER, comparant Benzema à un mix entre Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo. Rien que ça.

« Certains s’entêtent à critiquer Benzema, d’autres Zidane, d’autres Ronaldo, d’autres Marcelo... mais c’est la vie. Les supporters connaissent le football et, de plus, aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux, les médias... Benzema est un mélange de Zidane et Ronaldo. Il met des buts comme Ronaldo et touche le ballon comme le faisait Zidane. C’est un luxe » a lancé le président du Real Madrid avant de déclarer (une nouvelle fois) sa flamme à Cristiano Ronaldo, élu lundi soir joueur FIFA de l’année 2017. « Je lui ai simplement dit qu’il était le meilleur. Il a gagné The Best pour la seconde fois. Il gagnera bientôt son cinquième Ballon d’Or… Nous sommes tous enchantés de l’avoir et je suis sûr qu’il va prendre sa retraite au Real Madrid » a lancé le boss du Real Madrid, conscient que le Portugais a joué un rôle prépondérant dans les derniers titres obtenus par son équipe.