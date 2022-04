Real : Benzema détruit les rumeurs en un clic

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema sur le départ du Real Madrid si le club espagnol recrute à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland ? L'attaquant français n'a pas l'air de cet avis.

Indiscutable au Real Madrid, leader de l’attaque de la Casa Blanca, Karim Benzema a terrassé le PSG quasiment à lui tout seul avec un triplé en Ligue des Champions le mois dernier. L’attaquant français va tenter de porter les Merengue vers le retour du succès dans cette épreuve, ce qui n’est pas encore arrivé depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Une mission de taille tant le Real a encore du mal à convaincre en cette deuxième partie de saison, et la claque mise par le Barça dans le Clasico, au Santiago Bernabeu, l’illustre. Résultat, pendant cette rencontre, les socios ont lancé des chants favorables à Kylian Mbappé, qui est le joueur que le Real pourrait recruter au mercato pour devenir encore plus fort. Mais Florentino Pérez rêve, comme à son habitude, en très grand.

Karim Benzema approuve Erling Haaland

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Et pour le président madrilène, associer Kylian Mbappé à Erling Haaland est une folie qui mérite d’être tentée. Quitte à faire partir un Karim Benzema encore au sommet, mais qui ne représente pas l’avenir. La presse espagnole l’a évoqué à plusieurs reprises, en cas de venue du Français et du Norvégien, KB9 pourrait bien décider de partir pour rejoindre le Paris SG. Autant dire que la signature, ou pas, de l’attaquant du Borussia Dortmund se transforme en véritable couperet. Très actif sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a toutefois tenu à calmer le jeu. L’ancien lyonnais, qui sait que ses faits et gestes sont épiés, a « liké » une photo d’Erling Haaland qui a décidé de rejoindre Adidas comme équipementier personnel, soit le même que le Real Madrid. Un « transfert » approuvé donc par l’attaquant français, et pour le média espagnol Cadena Cope, cela démontre que tout ce beau monde peut très bien cohabiter paisiblement et former une attaque hors-norme au sein du géant espagnol.