Real ‍: Bellingham insulte un arbitre, la Liga n'a rien entendu

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid pourra compter sur les services de Jude Bellingham dans les prochaines semaines. Alors que le club de la capitale espagnole craignait une sanction suite à des insultes proférées contre un arbitre le week-end dernier en Liga, il n'en sera rien.

Carlo Ancelotti a du pain sur la planche cette saison avec le Real Madrid. L'entraîneur italien doit en effet gérer les nombreux egos qui composent son vestiaire. Le week-end passé face à l'Espanyol Barcelone, Jude Bellingham est allé beaucoup trop loin suite à un carton jaune écopé pour contestation. Hors de lui, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a en effet lâché un : « Tu es un sac à merde », à l'arbitre de la rencontre, comme dévoilé par des images du diffuseur de la rencontre. De quoi faire craindre le pire au Real Madrid, qui pensait que l'Anglais serait sanctionné par la commission de discipline de la Liga. Mais le règlement a permis au Real Madrid de s'en sortir sur ce coup.

Bellingham par pris sur le fait, le Real souffle

La presse espagnole annonce en effet ce mardi que Jude Bellingham a été épargné par la Commission technique des arbitres en Espagne. Selon elle, une plus grande sanction que le jaune déjà donné aurait été excessif. Les arbitres n'ont pas voulu enfoncer le clou avec cette insulte clairement visible sur les images, mais qui n'a pas été officiellement entendue sur le terrain. Et ce qui est entendu ou vu sur le terrain doit l'être sur le champ dans ces cas de figure, a jugé la commission des arbitres. Néanmoins, Jude Bellingham commence à avoir une sale réputation en Espagne, notamment chez les officiels, lui qui s'en prend souvent aux arbitres de centre ou assistants en contestant de manière très vive.

A noter que, d'après Marca, 45% des cartons écopés par le Real Madrid cette saison l'ont été pour contestation. C'est tout bonnement la formation de Liga la plus sanctionnée dans cette catégorie. Et attention pour le Real Madrid, car la perte de joueurs importants quand les matchs vont s'enchainer pourrait être préjudiciable dans la course au titre en Liga, alors que la Casa Blanca compte 4 points de retard sur le FC Barcelone.