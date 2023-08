Real ‍: Ancelotti échappe à un dilemme avec Mbappé

Dans : Liga.

En cas d’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait être confronté à un dilemme. L’attaquant du Paris Saint-Germain, comme sa star Vinicius Junior, brille davantage sur le couloir gauche. Mais le Brésilien semble prêt à bouger.

A l’origine de tensions au Paris Saint-Germain, qui tente de le pousser vers la sortie pour éviter son départ libre en 2024, Kylian Mbappé pourrait aussi devenir un casse-tête au Real Madrid. L’attaquant français arriverait avec un certain statut et quelques garanties sur son utilisation. Tout le monde sait désormais que le Parisien n’aime pas évoluer seul en pointe. Kylian Mbappé s’était ouvertement plaint de ce rôle de « pivot » sous les ordres de Christophe Galtier.

Vinicius préfère l'axe

S’il revenait à son 4-3-3 initial, Carlo Ancelotti serait donc contraint d’aligner sa potentielle recrue sur le côté gauche, là où Vinicius Junior a tant brillé la saison dernière. Mais coup de chance pour l’entraîneur merengue, l’ailier brésilien, provisoirement associé à Rodrygo en pointe, a émis le souhait de rester dans l’axe. « Je dois faire une analyse et lui aussi, a récemment confié le technicien italien. Il aime jouer un peu plus dans l'axe. Sur le côté, il fait la différence. Mais dans l'axe il peut marquer plus de buts. »

« Lors des matchs de préparation, Vini l'a très bien fait contre le Milan AC et Manchester United. C'est vrai qu'il aurait pu avoir plus d'efficacité contre le Barça, mais il a eu beaucoup d'occasions, a rappelé Carlo Ancelotti. Je ne sais pas s'il avait toutes ces opportunités quand il jouait sur le côté, même s'il est toujours meilleur à ce poste. Ce n'est que la pré-saison et si l'on ne tente rien maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard. » Pour la presse espagnole, Vinicius Junior facilite ainsi l’arrivée de Kylian Mbappé.