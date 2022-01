PSG-Real approche, Carlo Ancelotti se fâche

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Après la Supercoupe d'Espagne dimanche dernier, le Real Madrid était engagé en coupe du Roi ce jeudi sur la pelouse d'Elche. Un enchaînement de compétitions et de matches qui inquiète Carlo Ancelotti.

Les joueurs de football sont souvent plus motivés pour jouer des matches que pour aller à l'entraînement. Ceux du Real Madrid ne peuvent pas se plaindre en ce moment. En une semaine, ils ont joué trois fois, deux rencontres de Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite et un huitième de finale de coupe du Roi à Elche remporté jeudi soir. Les Merengues ont passé du temps, beaucoup même sur les terrains puisqu'ils ont du aller deux fois en prolongation. Ce fut le cas en demi-finale de la Supercoupe face au Barça et sur la pelouse d'Elche en coupe. Avec l'enchaînement des compétitions et les matches rattrapés en Liga, le mois de janvier fut très chargé pour le Real Madrid.

Un calendrier trop lourd, Ancelotti charge la Liga

Cela n'a pas échappé à l'expérimenté Carlo Ancelotti. Le technicien de 62 ans voit les rencontres, les rendez-vous défiler et craint déjà une répercussion sur la fraîcheur de ses hommes. Les Madrilènes, leaders de Liga, doivent encore se défaire du FC Séville pour aller chercher le titre. Mais surtout, arrive bientôt la Ligue des Champions et un huitième de finale périlleux face au PSG. Un club parisien bien moins sollicité depuis le début de l'année que son homologue espagnol avec trois matches joués pour six au Real. De quoi agacer Carlo Ancelotti.

L'Italien ne goûte pas au calendrier de son équipe. « Que voulez-vous que je vous dise ? Nous avons un calendrier qui n’a pas de sens. Il doit changer, c’est évident. J’espère que ceux qui préparent le calendrier feront en sorte de le rendre plus juste pour tout le monde », s'est-il plaint en conférence de presse d'après-match à Elche. Heureusement pour lui, le programme à venir s'annonce au moins aussi copieux à Paris qu'à Madrid. Les deux équipes doivent encore jouer quatre fois avant de se retrouver et même cinq pour le PSG en cas de qualification face à Nice en coupe de France.