Problème réglé, le Barça va se lâcher en fin de mercato

Limité par ses soucis avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone sera quand même en mesure de boucler son recrutement. C’est effectivement l’annonce du président Joan Laporta qui a garanti au moins une arrivée supplémentaire d’ici la fermeture du mercato estival.

Le FC Barcelone n’avait pas prévu de confier les clés de son animation offensive à un jeune talent de 16 ans. C’est pourtant bien Lamine Yamal qui a représenté la principale menace lors du succès sur le terrain de Villarreal (4-3) dimanche. Le produit de la Masia s’est distingué sur le couloir droit, celui où le Français Ousmane Dembélé brillait jusqu’à son départ soudain au Paris Saint-Germain, qui n’a toujours pas été compensé. La raison est simple, le Barça n’a pas les moyens de remplacer son ancien ailier. Le club catalan reste gêné par le fair-play financier de la Liga.

Une solution a pourtant été trouvée si l’on en croit le président Joan Laporta, qui assure qu’au moins une recrue supplémentaire débarquera d’ici la fermeture du mercato estival vendredi soir. « Heureusement, nous aurons suffisamment de marge salariale pour des arrivées de dernière minute, a annoncé le patron du Barça. Je pense qu'il y en aura plus d'une. Nous travaillons là-dessus. » Une excellente nouvelle pour l’entraîneur Xavi qui réclame avec insistance la signature d’un latéral droit.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB



João, prepared to travel to Barcelona tonight.



Loan deal with buy option clause included.



…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd