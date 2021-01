Real Madrid : Zidane licencié, le verdict tombe

Dans : Liga.

La presse espagnole en a fait ses choux gras ce jeudi, le Real Madrid a subi selon elle la pire humiliation de l’ère Zidane avec cette défaite en Coupe du Roi face à Alcoyano, une équipe de D3, qui plus est réduite à 10 en prolongation.

Un revers qui provoque un nouveau titre perdu, quelques jours seulement après l’élimination en Super Coupe d’Espagne par Bilbao. A l’heure où le Real laisse filer l’Atlético en tête de la Liga et la qualification en Ligue des Champions a été difficile à obtenir, l’entraineur français n’est clairement plus intouchable. Surtout que la presse se déchaine donc, et dévoile comme par hasard ce jeudi les frictions dans le vestiaire, le fait que Zidane ne parle plus depuis deux mois avec certains joueurs peu utilisés, et qu’une partie de l’effectif est en train de baisser les bras. Malgré cela, Florentino Pérez ne cédera pas et va continuer de faire confiance à Zizou jusqu’à la fin de la saison, annonce José Luis Sanchez, journaliste à La Sexta. Le champion du monde 1998 a en effet été rassuré par son président sur son avenir à moyen terme, l’idée n’est donc pas de le remplacer en urgence avant les 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Pérez n’y voit aucun intérêt, si ce n’est effectuer une grosse dépense financière sans être persuadé de trouver mieux.

En revanche, le point sera fait en fin de saison, et en cas de saison blanche, le sort de Zidane ne fera pas un pli. De son côté, le technicien tricolore est comme à son habitude resté sobre à ce sujet. « Mon licenciement ? Je suis serein, on verra ce qui se passera », a simplement confié Zidane, assurant qu’il prenait sur lui la responsabilité de cette défaite en Coupe, mais qu’il ne considérait pas cette élimination comme une véritable humiliation pour le Real Madrid.