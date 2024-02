Le meilleur joueur du monde est au Real, Benzema valide

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Liga, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Gérone. Une victoire écrasante sur le score de 4 buts à 0 avec un très bon Vinicius Jr.

Le choc de Liga entre le Real Madrid et Gérone a tourné court. En effet, les Merengue ont pulvérisé les Catalans sur le score de 4 buts à 0. Si Jude Bellingham a inscrit un doublé, la Casa Blanca a été lancée dans la rencontre par une réalisation de Vinicius Jr. En forme, le Brésilien prouve qu'il est un homme de grands matchs. Pour Carlo Ancelotti c'est bien simple, Vinicius Jr est le meilleur joueur du monde avec Jude Bellingham. Et pour Karim Benzema aussi, l'ailier est le plus fort actuellement.

Vinicius Jr, Benzema s'incline

🥺 Karim Benzema sur Instagram, qui rend hommage à Vinicius… 🤍 pic.twitter.com/6DX8hgoaqg — Hala Madrid France (@HalaMadrid_FRA) February 11, 2024

Alors que Karim Benzema est récemment revenu sur Instagram, le Ballon d'Or 2022 a plus qu'apprécié la victoire de ses anciens coéquipiers. Juste après le but de Vinicius, KB9 a posté en story une photo de lui avec un « numéro 1 », accompagnée d'un émoji éclair. De quoi lui faire plaisir alors qu'il pourrait partager l'affiche la saison prochaine avec un certain Kylian Mbappé. A noter qu'également sur Instagram, d'autres coéquipiers de Vini Jr l'ont félicité pour sa grande performance face à Gérone. « Costume CR7 », a indiqué Lucas Vázquez quand Antonio Rüdiger a écrit : « Vini JR7 ». Vinicius aura encore pas mal de pression sur les épaules dès ce mardi soir face à Leipzig en huitième de finale de la Ligue des champions. Jude Bellingham sera sans doute absent pour quelques jours suite à une entorse contractée face à Gérone. Le moment encore idoine pour montrer à l'Europe du football qu'il n'est pas un joueur comme les autres et qu'il peut être la grande star du Real Madrid pour les prochaines années, même en cas de venue de Kylian Mbappé.