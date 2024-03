Racisme ‍: Vinicius harcelé, le Real attaque le Barça et l’Atlético

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Régulièrement victime de racisme en Espagne, Vinicius Junior a encore été ciblé cette semaine. Les supporters du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid, qui n’affrontaient pourtant pas le Real Madrid, s’en sont pris au Brésilien. Et ont provoqué l’attaque en justice de la Maison Blanche.

Les instances ne pourront pas fermer les yeux. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre clairement les supporters de l’Atlético Madrid en plein chant raciste. Ces images, où l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior est comparé à un chimpanzé, datent de mercredi soir, avant le coup d’envoi du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (2-1, 3-2 tab).

Les fans de l’Atletico chantent "Ale, ale, ale Vinicius chimpanzé" avant leur match de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. pic.twitter.com/zL3FpLFIzm — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) March 13, 2024

« J'espère que vous avez déjà pensé à leur sanction, a réagi le Brésilien sur le réseau social X, en s’adressant à l’UEFA. C'est une triste réalité qui arrive même dans les matchs où je ne suis pas présent ! » Vinicius Junior est effectivement la cible de cris ou chants racistes en Espagne depuis trop longtemps. Le Merengue a déjà sonné l’alerte à de nombreuses reprises, sans résultat. C’est donc au tour du Real Madrid. Ce vendredi, le club dirigé par Florentino Pérez a annoncé des poursuites en justice qui concernent également le FC Barcelone.

Le Real saisit la justice

« Le Real Madrid a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l'État contre les crimes de haine et de discrimination, pour les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius Junior à proximité du stade olympique de Montjuïc et du stade Metropolitano de Madrid avant les matchs de la Ligue des Champions FC Barcelone-Naples, et Atlético Madrid-Inter Milan », peut-on lire dans le communiqué de la Maison Blanche.

« Le Real Madrid demande au ministère public de réclamer aux forces de sécurité les enregistrements existants dans les deux lieux afin d'identifier les auteurs de ces insultes racistes et haineuses. Le Real Madrid condamne ces violentes attaques racistes, discriminatoires et haineuses qui ont eu lieu, malheureusement de manière répétée, contre notre joueur Vinicius Junior. Notre club continuera à travailler pour défendre les valeurs du football et du sport, et restera ferme dans sa lutte pour la tolérance zéro face à des épisodes aussi répugnants que ceux qui continuent à se produire ces derniers temps », a conclu l’actuel leader de Liga.