Gérard Piqué annonce son retour dans le football

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Retraité de force au FC Barcelone la saison passée, Gérard Piqué n’a pas attendu de raccrocher les crampons pour se consacrer à d’autres activités, lui qui possède des sociétés dans le sport ou l’évènementiel et même les deux. Après quelques expériences ratées, notamment en ce qui concerne la refonte de la Coupe Davis de tennis, l’ancien défenseur a décidé de faire une grande annonce avec la nouvelle année. « C’est une nouvelle année et après y avoir beaucoup pensé, j’ai décidé de revenir au football. Cela me manque tellement. Cette fois, ce ne sera pas comme un joueur, mais ce sera comme entraineur. Je vous donnerai les détails à la fin de la semaine », a expliqué celui qui est également impliqué dans un club d’Andorre, le FC Andorra, et aussi dans la Kings League, une compétition avec du football sur petit terrain et des règles excentriques.