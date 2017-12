Pour Griezmann, l’Atlético déclare officiellement la guerre au Barça

Dans : Liga, Mercato.

Agacé par l’approche du FC Barcelone vers Antoine Griezmann (26 ans), l’Atlético Madrid ne compte pas se laisser faire.

Le club madrilène en est persuadé, le Barça s’est permis de prendre contact avec le Français dans son dos. Une démarche interdite, d’où la procédure lancée par Enrique Cerezo. En effet, le président des Colchoneros a décidé d’attaquer le FCB auprès de la FIFA. De son côté, l’actuel leader de Liga dément d'éventuelles discussions avec l’attaquant de l’équipe de France. Mais il en faudra plus pour calmer le patron de l’Atlético qui ne souhaitait pas se confier à la presse espagnole, mais qui n’a pas caché sa colère.

« Nous défendrons les droits de l'Atlético Madrid avant tout. Pour autant que je sache, personne ne nous a demandé une permission. Mais je parlerai plus tard quand le moment sera venu, a confié Cerezo. Le départ d'Antoine déjà acté ? Non, non, non. Ici, aucun joueur n'est perdu. Antoine est un joueur de l'Atlético Madrid et c'est tout. » Rappelons que le contrat de Griezmann contient une clause libératoire à 100 M€. L’Atlético n’est donc pas en position de force, sauf s’il parvient à transférer son joueur à Manchester United pour punir le Barça...